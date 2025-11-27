Midón juega por los cuartos de final en Chile

El tenista correntino Lautaro Midón se presentará este viernes en las canchas del n el Parque Estadio Germán Becker por los cuartos de final del Challenger de Temuco, Chile.

Midón (266 en el ránking de la ATP) tendrá como rival a su compatriota a Juan Manuel La Serna (457).

Los tenistas argentinos tienen 21 años y será el tercer choque dentro del circuito profesional, el primero en superficie dura.

En el 2024, en Punta del Este, la victoria fue para Midón, mientras que en el 2025, en Santra Cruz de la Sierra, Bolivia, el triunfo correspondió a La Serna.

Midón, séptimo preclasificado, llegó a esta tercera ronda después de eliminar en el debut al ecuatoriano Andrés Andrade (272), mientras que en la segunda ronda hizo lo propio con el estadounidense Strong Kirchheimer (721).

El camino de La Serna marca triunfos contra el estadounidense Adhithya Ganesan (571) y el argentino Lucio Ratti (675).

En el certamen chileno, de categoría Challenger 100, contó con la participación del correntino de 20 años Carlos María Zárate (648) que perdió en la segunda ronda contra el estadounidense Matt Kuhar (893) por un doble 6-2.

Zárate le había ganado en la primera ronda al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva, ubicado entre los 200 mejores del mundo.

Para Zárate fue su último certamen profesional del año.

Monzón sigue en Santiago

Este viernes será jornada de cuartos de final en el Future, categoría M15, de Santiago de Chile y uno de los protagonistas será el correntino Ignacio Monzón (740).

Este jueves, por la segunda ronda del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, el correntino de 27 años superó al local de 22 años Javier Guzmán (ingresó al cuadro principal por invitación) por 7-6 (2) y 6-3.

Por el pase a las semifinales, Monzón se enfrentará este viernes al alemán Alessio Vásquez (1538).

