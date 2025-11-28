“Las Guerreras del K-Pop” llega a Corrientes: el show internacional se presentará en el Club Córdoba

El próximo 8 de diciembre a las 19.30 horas, el Club Córdoba (Catamarca 1091, Corrientes) será el escenario de uno de los espectáculos más imponentes del universo K-Pop. En el marco de su Tour Oficial Internacional, “Las Guerreras del K-Pop” desembarcan en la ciudad con una propuesta visual y musical de impacto mundial. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de eventiva.com.ar.

Inspirado en la fiebre global que domina a millones de seguidores, el show reúne las canciones más escuchadas del K-Pop en un concierto electrizante que promete una experiencia inolvidable. El público podrá disfrutar de una puesta escénica colosal, vestuarios deslumbrantes y coreografías en vivo interpretadas con una precisión cinematográfica.

Sobre el espectáculo

La épica batalla de Las Guerreras del K-Pop salta de la pantalla al escenario: el destino del mundo se decidirá en vivo. Las guerreras deberán enfrentarse a los Saja Boys, la boyband que trae consigo la oscuridad. Esta confrontación musical promete ser intensa, vibrante y absolutamente inolvidable.

La producción está diseñada para impactar: efectos especiales de última generación, pantallas LED gigantes y una ambientación total que sumerge al público dentro de la historia como si fuera parte de la película. Una noche inmersiva donde la energía del público será clave para fortalecer a la Honmoon. ¿Quién vencerá en esta batalla? ¿Los Saja Boys o Las Guerreras del K-Pop?

Los fanáticos del K-Pop y quienes buscan vivir un show diferente tienen una cita imperdible. Este 8 de diciembre, preparate para vibrar, cantar y ser parte de una aventura épica que solo se vive una vez. Sumate y defendé a las Guerreras: tu energía puede cambiar el destino.

+info:

@showlifeproducciones

Entradas:

https://eventiva.com.ar/guerreras_kpop_corrientes