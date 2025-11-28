Argentina ganó en Cuba en el debut de las ventanas rumbo al Mundial de Qatar 2027

Argentina logró un debut positivo en las ventanas FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027, al vencer este jueves como visitante a Cuba por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador del partido y Francisco Cáffaro dominó la pintura con un doble-doble determinante.

El equipo dirigido por argentino empezó firme, imponiendo su tamaño e intensidad defensiva para quedarse con el primer cuarto por 21-13. Cáffaro se hizo fuerte cerca del aro y la dupla interior argentina limitó a un conjunto local que encontró pocas vías claras de tiro.

En el segundo segmento, Cuba ajustó y llegó a empatar el juego, aprovechando la rotación completa del plantel nacional. Sin embargo, Argentina recuperó el control tras un tiempo muerto y, con la potencia de Corbalán, cerró la primera mitad arriba 41-32.

El tercer cuarto mantuvo la tendencia. Argentina volvió a escaparse con liderazgo ofensivo y dominio en los tableros, aunque el local reaccionó con un ritmo más vertiginoso. Sobre el final, una ráfaga de contraataques liderada por Facundo Campazzo devolvió la ventaja de doble dígito (61-49).

En los minutos decisivos, el seleccionado albiceleste tuvo altibajos en la generación de juego, lo que permitió que Cuba achicara la diferencia. Pero en el cierre, Argentina recuperó la solidez defensiva y volvió a apostar al juego interior para asegurar el triunfo.

Corbalán terminó con 19 puntos y siete rebotes, mientras que Cáffaro aportó 18 unidades y 10 tableros. Pese a la baja efectividad en triples, el equipo compensó con intensidad, trabajo en el rebote y presencia física.

La delegación regresará al país para disputar la revancha ante el mismo rival este lunes a las 19.10, en el Estadio Obras.