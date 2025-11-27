Krujoski cierra el año en Mendoza

El Autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza será el escenario del Gran Premio Coronación para el Turismo Carretera 2000 donde el correntino Humberto Krujoski se encuentra en el cuarto lugar.

Con récord de inscriptos, tres pilotos llegan con posibilidades llevarse la corona: Agustín Canapino, Facundo Ardusso y Bernardo Llaver.

Este fin de semana, el AXION energy Sport afrontará el desafío más importante del año. La estructura comandada por Marcelo Ambrogio desembarca en el autódromo de San Martín, Mendoza con un objetivo claro y ambicioso: consagrarse en los tres frentes de batalla que propone el Turismo Carretera 2000.

Dentro de esta estructura se encuentra Krujoski con un Renault Fluence. El correntino viene de lograr un sexto lugar en Río Cuarto donde tuvo que abandonar la segunda final. Pese a esa producción, mantuvo el cuarto lugar del campeonato pero se alejó de los puestos de podio.

La actividad en Mendoza para el Turismo Carretera 2000 comienza el viernes 28 con dos entrenamientos, mientras que el sábado 29 tendrá el último ensayo, la clasificación y la primera final que se largará a las 17.05 y se extenderá durante 11 giros o 15 minutos de duración. Luego el domingo 30 completará la segunda final desde las 11.10 (21 vueltas o 30 minutos) y se conocerá el primer Campeón de Turismo Carretera 2000.