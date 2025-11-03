Corona abre la temporada 2025 de sunsets sessions por todo el país

La temporada 2025 comenzará oficialmente el 11 de octubre en Cafayate, donde turistas y locales podrán vivir una experiencia inmersiva en Finca “El Recreo”. Luego, la gira continuará por Corrientes, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, entre otros destinos próximos a confirmar, reafirmando la apuesta de Corona por seguir consolidando a los Sunsets como una plataforma cultural de alcance nacional.

El line up de este año contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales, que llegan desde distintas partes del mundo para darle un pulso único a cada puesta de sol. Más de 15 mil personas disfrutan de los Corona Sunsets alrededor del país, donde la experiencia trasciende lo local para conectar con la música, la naturaleza y la energía de ese instante en que el día se despide.

CORONA SUNSETS ARGENTINA

11 de octubre | Calafate: Finca El Recreo

Tickets a la venta a través de Passline



18 de octubre | Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ciudad Universitaria

Tickets a la venta a través de Buena



8 de noviembre | Corrientes: Jack Tower

Tickets a la venta a través de Manki Producciones



22 de noviembre | Mendoza: Puesto del Indio

Tickets a la venta a través de Venti



13 de diciembre I Córdoba: ANFI

Tickets a la venta a través de Passline



Además de la propuesta musical y escénica, Corona mantiene su compromiso sustentable: cada evento busca minimizar la huella de carbono y trabaja con programas de reciclaje que aseguran que el impacto ambiental sea el menor posible.

Cerveza Corona se basó en la guía del Blue Standard para realizar varias acciones para minimizar el impacto en el ambiente, tanto en la producción como durante el evento. Algunas de las prácticas adoptadas son: uso de materiales reciclables y biodegradables en la vajilla; uso de eco vasos reutilizables que reemplazarán las botellas de un solo uso; se segregarán los residuos reciclables que serán gestionados por una cooperativa de recicladores urbanos; uso de señalética y gráficas libre de plástico; entre otras iniciativas. De esta manera, Cerveza Corona renueva su compromiso con la naturaleza, de donde provienen el 100% de sus ingredientes.

Con esta nueva edición, Corona Sunsets Sessions invita a dejar la rutina atrás, mirar el horizonte y brindar por esos pequeños grandes momentos que solo ocurren cuando el sol cae.