Tras el intenso calor, rige una alerta amarilla por tormentas para todo Corrientes

Corrientes atraviesa por intensas temperaturas, en los últimos días llegaron las precipitaciones que ayudaron a los bomberos a sofocar los incendios forestales. Para este sábado rige una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta amarilla por tormenta, estas se podrían producir durante este sábado y el domingo por la tarde.

Para este sábado las temperaturas oscilarán entre los 26° y 37°, llegando a su pico durante la tarde. En este momento del día se esperan las primeras lluvias del fin de semana.

En tanto que el domingo la máxima será de 39° y la mínima de 25°. Las lluvias estarán presentes durante todo este día según el SMN.

Alerta amarrillo por tormenta

Según el ente nacional, señalaron que “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían estar entre los 60 y 90 km/h”.

Por lo que se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.