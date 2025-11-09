Valdés inaugurará obras y entregará viviendas en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés realizará este lunes una visita oficial a las localidades de Guaviraví, La Cruz y Alvear, donde encabezará una serie de inauguraciones y entregas de viviendas en el marco de su agenda de trabajo en el interior provincial.

El recorrido del mandatario comenzará a las 10 en Guaviraví, donde presidirá el acto de inauguración del Polideportivo Municipal en el barrio Matadero, una obra esperada por la comunidad para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Luego, a las 12, Valdés se trasladará a La Cruz, donde concretará la entrega de 40 viviendas en la zona del barrio 50 Viviendas, brindando soluciones habitacionales a familias locales.

Por la tarde, la agenda continuará en Alvear, con una intensa serie de actividades. A las 15:30 se entregarán 44 viviendas sobre la avenida Ejército Argentino.

Posteriormente, a las 16:30, se inaugurará la Comisaría N° 2, también ubicada en la misma arteria, reforzando la infraestructura de seguridad de la localidad.

La jornada proseguirá a las 17:30 con la habilitación de 10 cuadras de pavimento en el barrio 10 de Febrero, una obra que mejora la conectividad urbana. Finalmente, a las 18:30, el gobernador encabezará el acto de inauguración del edificio del Concejo Deliberante Municipal, en José Severmon 900, cerrando así una extensa agenda de trabajo en el sur correntino.