¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de la Libertad Gustavo Valdés corona sunset
Club de la Libertad Gustavo Valdés corona sunset
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Interior

Valdés inaugurará obras y entregará viviendas en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés encabezará este lunes la entrega de más de 80 viviendas y la habilitación de infraestructura deportiva, de seguridad y vial.

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 21:30

El gobernador Gustavo Valdés realizará este lunes una visita oficial a las localidades de Guaviraví, La Cruz y Alvear, donde encabezará una serie de inauguraciones y entregas de viviendas en el marco de su agenda de trabajo en el interior provincial.

El recorrido del mandatario comenzará a las 10 en Guaviraví, donde presidirá el acto de inauguración del Polideportivo Municipal en el barrio Matadero, una obra esperada por la comunidad para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Luego, a las 12, Valdés se trasladará a La Cruz, donde concretará la entrega de 40 viviendas en la zona del barrio 50 Viviendas, brindando soluciones habitacionales a familias locales.

Por la tarde, la agenda continuará en Alvear, con una intensa serie de actividades. A las 15:30 se entregarán 44 viviendas sobre la avenida Ejército Argentino.

Posteriormente, a las 16:30, se inaugurará la Comisaría N° 2, también ubicada en la misma arteria, reforzando la infraestructura de seguridad de la localidad.

La jornada proseguirá a las 17:30 con la habilitación de 10 cuadras de pavimento en el barrio 10 de Febrero, una obra que mejora la conectividad urbana. Finalmente, a las 18:30, el gobernador encabezará el acto de inauguración del edificio del Concejo Deliberante Municipal, en José Severmon 900, cerrando así una extensa agenda de trabajo en el sur correntino.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD