Regatas no tuvo respuestas y perdió por 31 puntos en Comodoro Rivadavia

Un pobre producción tuvo Regatas Corrientes en Comodoro Rivadavia y fue goleado por Gimnasia de esa ciudad 101 a 70 en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26. Fue la segunda caída abultada en el Socio Fundadores frente al mismo rival en el mismo año. Por la anterior temporada (2024/25), durante el mes de mayo del 2025, la derrota fue 109 a 70.

Solamente en el cuarto inicial del encuentro disputado este domingo en el Sur del paós, que lo perdió 23 a 20, Regatas opuso resistencia, después Gimnasia fue un vendaval de puntos frente a un rival que no tuvo respuestas basquetbolísticas ni anímicas para torcer la historia. En el segundo cuarto el equipo chubutense ganaba 56 a 35 y en el tercero 79 a 54, mientras que en el cuarto llegó a tener una ventaja de 33 puntos.

Andrés Jaime con 18 puntos y Fabián Ramírez Barrios con13 fueron los mejores en la ofensiva de Regatas que perdió antes del segundo minuto de juego a Nicolás Aguirre por lesión. Gimnasia tuvo como principales referentes en al ofensiva a Emiliano Toretta con 19 puntos y Marcos Chacón con 15.

Una vez más, la efectividad en los tiros (muchas veces mal seleccionados y apresurados) fue muy baja en Regatas: 45% en dobles (19-42) y 22% en triples (5 de 22).

El arranque mismo del partido que se jugó en el Socio Fundadores fue negativo para Regatas. Antes del segundo minutos, se retiró lesionado Nicolás Aguirre y el local se escapó 11 a 0. En ese momento, con los puntos de Aguirre y Ramírez Barrios, el equipo correntino pudo descontar (11-8) y se mantuvo cerca en el marcador.

Desde el segundo cuarto, hubo un solo equipo en la cancha. Gimnasia lastimó con las corridas y con la efectividad en sus lanzamientos para escaparse en el marcador. Regatas nunca pudo entrar al juego, y en el inicio del último cuarto, cuando el local se escapó por 33 (87 a 54), el DT Juan Manuel Varas pidió un tiempo muerto para, de manera vehemente, retar a sus dirigidos en busca de alguna reacción que nunca llegó.

El martes, desde las 20.05, Regatas visitará a Boca Juniors y después viajará a Asunción para disputar los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto.