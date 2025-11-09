¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Interior

Corrientes: ciclistas sufrieron un grave accidente tras esquivar carpinchos en la ruta

El siniestro se registró en cercanías a la localidad correntina de Santa Rosa. 

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 15:49

Un grave accidente de tránsito se registró en la provincia de Corrientes, cuando un grupo de ciclistas de Goya que regresaba del Campeonato Misionero protagonizó un siniestro en la zona de Santa Rosa.

El hecho ocurrió cuando varios carpinchos se cruzaron repentinamente sobre la ruta, provocando que la camioneta utilitaria en la que viajaban los deportistas despistara y terminara cayendo en un bañado.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes sufrió una fractura de clavícula, mientras que otro recibió más de veinte puntos de sutura por las heridas cortantes. Los demás integrantes del grupo resultaron con golpes y contusiones, pero se encuentran fuera de peligro.

Las víctimas fueron auxiliadas en el lugar del accidente y posteriormente trasladadas al hospital más cercano, donde recibieron atención médica.

Fuentes policiales informaron que la camioneta sufrió daños importantes y que las causas del siniestro se atribuyen a la presencia inesperada de animales silvestres sobre la calzada.

