Club de la Libertad Gustavo Valdés corona sunset
Corrientes

Qué dijo el Club Deportivo El Puente tras el incidente con una barcaza en el río Paraná

La institución emitió un comunicado oficial luego del episodio ocurrido durante la travesía en aguas abiertas organizada en la ciudad de Corrientes.

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 16:07

El Club Deportivo El Puente expresó su preocupación y lamento por el incidente registrado durante la travesía en aguas abiertas realizada el sábado sobre el río Paraná, cuando una barcaza pasó a escasos metros de los nadadores que participaban del evento.

En el comunicado difundido este domingo, la Comisión Directiva informó que, gracias a la rápida intervención de la Prefectura Naval Argentina y de los equipos de apoyo en el agua, todos los deportistas se encuentran fuera de peligro.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y compartimos la preocupación y el mal momento vivido por cada uno de los participantes y sus familias”, señalaron desde la institución.

Asimismo, el club aseguró que asumirá el compromiso de analizar en detalle las causas del hecho y de trabajar junto a las autoridades competentes para evitar que algo similar vuelva a repetirse.

Desde el comunicado también agradecieron a la Prefectura Naval por su presencia y rápida actuación, y a todas las personas que colaboraron con lanchas, kayaks y embarcaciones de apoyo para asistir a los nadadores.

“Más allá del susto y las dificultades, nos quedamos con la unión, la solidaridad y la fortaleza que caracterizan a nuestra comunidad deportiva”, concluye el texto firmado por la Comisión Directiva.

Últimas noticias

