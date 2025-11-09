Qué dijo el Club Deportivo El Puente tras el incidente con una barcaza en el río Paraná

El Club Deportivo El Puente expresó su preocupación y lamento por el incidente registrado durante la travesía en aguas abiertas realizada el sábado sobre el río Paraná, cuando una barcaza pasó a escasos metros de los nadadores que participaban del evento.

En el comunicado difundido este domingo, la Comisión Directiva informó que, gracias a la rápida intervención de la Prefectura Naval Argentina y de los equipos de apoyo en el agua, todos los deportistas se encuentran fuera de peligro.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y compartimos la preocupación y el mal momento vivido por cada uno de los participantes y sus familias”, señalaron desde la institución.

Asimismo, el club aseguró que asumirá el compromiso de analizar en detalle las causas del hecho y de trabajar junto a las autoridades competentes para evitar que algo similar vuelva a repetirse.

Desde el comunicado también agradecieron a la Prefectura Naval por su presencia y rápida actuación, y a todas las personas que colaboraron con lanchas, kayaks y embarcaciones de apoyo para asistir a los nadadores.

“Más allá del susto y las dificultades, nos quedamos con la unión, la solidaridad y la fortaleza que caracterizan a nuestra comunidad deportiva”, concluye el texto firmado por la Comisión Directiva.