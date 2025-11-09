Krujoski abandonó en la segunda final de Río Cuarto

El piloto correntino Humberto Krujoski debió abandonar la segunda final que disputó el Turismo Carretera 2000 en Río Cuarto, Córdoba.

Krujoski recibió un toque en la segunda vuelta que lo obligó a ingresar a boxes. Después volvió a la carrera pero se terminó rompiendo su auto y debió abandonar.

Pese a esta circunstancia, el correntino logró mantener el cuarto puesto en el campeonato, ahora solamente con dos puntos de ventaja sobre su compañero de equipos Camilo Trappa.

Agustín Canapino (Renault Fluence) se llevó una inesperada victoria del autódromo de Río Cuarto, donde el Turismo Carretera 2000 desarrolló 11ª. El piloto del Axion Energy Sport saltó a la punta a falta de dos vueltas para la bandera a cuadros, sumó su 4ª victoria de la temporada. El segundo puesto quedó para Facundo Ardusso (Honda Civic), en tanto que el podio lo completó Braian Quevedo (Honda Civic).

En el inicio de carrera, Krujoski, que largó desde la sexta ubicación, luchó por avanzar algunos puestos frente a sus compañeros de equipos Valentín Yankelevich, Trappa y Agusto Carinelli.

Durante la segunda vuelta, Krujoski recibió un toque de Trappa que dejó consecuencias en su Renault Fluence.

“Me chocó Trappa cuando comenzamos a transitar la segunda vuelta. El impacto fue en la rueda trasera derecha, me rompió la cubierta, la llanta y la suspensión”, contó Krujoski en contacto con El Litoral.

“Ingresé a boxes, cambiamos la llanta y el neumático pero quedó muy torcida la suspensión. Intenté correr algunas vueltas pero se terminó rompiendo la suspensión y tuve que volver a boxes”, agregó.

Esta situación lo dejó fuera de la carrera al correntino, mientras que Trappa fue apercibido por los comisarios deportivos y en la clasificación final bajó el séptimo al noveno lugar.

Cuando quedan 106 puntos en juego, Canapino lidera el campeonato con 681 puntos, Ardusso está segundo con 634 y Bernando Llaver completa el pocio con 615.

Krujoski logró mantener el cuarto puesto con 421, en tanto que Trappa quedó quinto con 419, mientras que Yankelevich y Quevedo tienen 386.

El Turismo Carretera 2000 disputará su Premio Coronación en el autódromo de San Martín, provincia de Mendoza, del 28 al 30 de noviembre. La categoría anunció que finalmente la 12ª y última fecha tendrá puntaje especial (en principio iba a ser con puntaje normal y 76 puntos disputa), por lo que todavía restan 106 unidades en juego: 6 en la clasificación, 40 en la primera carrera y 60 en la segunda Final.