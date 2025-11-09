Taraguy retuvo la Copa de Oro Vicente Roselló

La edición número 31del Súper Seven del Nordeste quedó para el local Taraguy al superar 17 a 14 a Regatas de Bella Vista A de Buenos Aires en el juego decisivo. De esta forma retuvo la Copa de Oro Vicente Rosselló que había ganado en el 2024 y sumó su séptimo título en el tradicional evento del rugby de siete jugadores.

En la Final de la Copa de Plata tuvo al clásico correntino como definición, donde Taraguy B superó 12 a 7 a Aranduroga. Mientras que la Copa de Bronce fue para el equipo B de Regatas de Bella Vista que superó 22 a 21 a Sixty B.

Por su parte, Taraguy también se quedó con el certamen reservado para los “gordos” y triplicó los festejos de los anfitriones.

Los 15 equipos participantes fueron divididos en cinco zonas de tres equipos cada uno, para clasificar luego a los cuartos de final de la Copa de Oro, cuatro a las semifinales de Plata y el resto fueron al Bronce.

El camino al oro tuvo cruces atractivos en cuartos, donde se vio el potencial de todos los participantes, Regatas de Bella Vista superó a San Patricio A 26 a 0. Hubo clásico chaqueño, donde Regatas logró imponerse 14 a 5 ante CURNE. Sixty superó a CRAR de Rafaela por 19 a 7 y Taraguy A venció 15 a 10 a Universitario de Salta, últimos finalistas (2024).

Los cruces en semifinales volvieron a ofrecer dos grandes partidos, Regatas BV ante los “remeros” chaqueños y nuevamente como hace 7 días se volvieron a ver Taraguy y Sixty. Bonaerenses (31 a 7) y correntinos (21 a 12) se quedaron con el triunfo y accedieron a la final.

Jerónimo Albornoz del Taraguy Rugby Club fue elegido como el mejor jugador del torneo y se llevó el premio “Carlos María Benítez Meabe”.

El premio al equipo con Mejor Espíritu Deportivo, la Copa “Gustavo Chobi Vega”, fue para Regatas de Bella Vista. Mientras que el premio al referee Destacado del torneo fue para Pablo De Lucca.

En el intervalo, luego de finalizada la etapa de clasificación, se rindió un emotivo homenaje a un fanático del club. En la zona de mástiles, se descubrió una placa para recordar al “Lobo” Roberto Gómez Coll.

Seven de menores

El día comenzó con la disputa del IX° Seven de Menores “Nico González Vilas” para equipos de Menores de 12, 13 y 14 años. Los clubes de la URNE y Aguará disputaron esta modalidad, donde Taraguy ganó en M12 y Aranduroga lo hizo en M13 y M14. Los padres Nico, acompañaron a los organizadores y participantes en la entrega de premios.

