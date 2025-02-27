"Debemos defender la educación pública", dijo la ministra de Educación de Corrientes

El Ministerio de Educación presentó este jueves material bibliográfico para los establecimientos educativos de toda la provincia. El acto se realizó en Casa de Gobierno y fue encabezado por la ministra de Educación, Práxedes López.

En el evento se anunció que el 100% de los estudiantes de primer y segundo grado de las escuelas de gestión estatal y privada cuota cero recibirán, de manera gratuita, un libro de Lengua, totalmente adaptado al enfoque de alfabetización inicial. Todo esto enmarcado en el Plan de Compromiso por la Alfabetización.

Más de 18.000 estudiantes de primer grado estarán recibiendo “Klofkyna lee y escribe”, autoría de Ana Borzone y Magdalena Lacunza. Este compendio, de 5 fascículos homónimos y un cuadernillo de trazado, aborda las correspondencias sonido-letra, promoviendo la enseñanza de la escritura de palabras, la lectura de palabras, la escritura de textos y la lectura de textos. Cada fascículo está precedido por un capítulo de una novela, cuyo personaje es la marciana Klofkyna.

Por otro lado, más de 19.000 chicos de segundo grado contarán con “Aprendemos con Kapi”, realizado por Fabián Yausas. Es un libro íntegramente pensado, elaborado y diseñado por miembros del equipo técnico del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes.

Estos libros van acompañados por guías para los docentes, registro fílmicos y acompañamiento a cargo de orientadoras de alfabetización. Estos componentes conforman el programa Corrientes Aprende, que garantiza que cada estudiante correntino, desde los primeros años de escolaridad, pueda leer y escribir para luego desarrollar la fluidez lectora y la comprensión de textos.

Además, se presentaron dos desarrollos curriculares para el nivel inicial, uno de ellos denominado “Enseñar juegos de mesa en Educación Inicial” y el otro “El directivo como asesor y acompañante pedagógico”. También “T.A.G. 3”, un libro de inglés para estudiantes del tercer año del nivel secundario que será distribuido de manera gratuita a más de 3700 estudiantes y sus docentes pertenecientes a un grupo de escuelas seleccionadas.

Por último, se difundió la implementación de contenidos de geografía correntina en el nivel secundario. Se trata de “Corrientes, dimensión ambiental del espacio geográfico”, un trabajo articulado con la Junta de Geografía de la Provincia de Corrientes, cuyo presidente es Félix Ignacio Contreras.

Ministra Práxedes López

La ministra de Educación, Práxedes López, destacó el trabajo conjunto realizado por un equipo que involucró a casi mil personas. “Cada uno aportó lo suyo, con un crecimiento que le dan a esto que son legados”, expresó la ministra, quien también resaltó la importancia de estos logros en la mejora educativa.

López recordó que, desde que asumió en 2021, el objetivo fue trabajar en la mejora de todos los niveles educativos. “Empezamos con los niveles obligatorios y, en el caso del nivel inicial, estamos a punto de inaugurar cuatro jardines: en (Paso de los) Libres, Mercedes, Juan Pujol y Esquina”, señaló la ministra, quien subrayó la importancia de que los niños aprendan las primeras letras y habilidades de comunicación desde temprana edad.

Sobre la enseñanza del inglés, López reconoció la necesidad de continuar trabajando para mejorar la competencia de los estudiantes en esta lengua. "Tenemos un equipo comprometido que, junto a los docentes, implementará talleres para garantizar que los alumnos no se sientan inferiores a sus compañeros”, afirmó la ministra.

Uno de los grandes desafíos, según la ministra, es transformar la escuela secundaria y vincularla con el mundo del trabajo. En este sentido, destacó la incorporación de contenidos de geografía de Corrientes en los programas educativos. “Siempre pedí que la geografía de nuestra provincia fuera contextualizada, porque es lo que nos define y enriquece”, expresó López.

Finalmente, la ministra hizo un llamado a las familias a defender el sistema educativo público. “Ellos también son parte de este sistema. Debemos defender la educación pública, porque es lo único que tenemos. El Estado será siempre garante de que la educación en Corrientes sea de calidad”, concluyó.

Presencias

En el evento estuvieron presentes, además de la ministra, los subsecretarios del Ministerio, el presidente del Consejo General de Educación, así como directores de niveles, directores y coordinadores de modalidades, supervisores, equipos técnicos, directivos y docentes de diversas instituciones educativas.

