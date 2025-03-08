Se desató un incendio por ruta 9 y cinco brigadas de bomberos trabajaron para sofocarlo

Un incendio de pastizales de gran magnitud se produjo este sábado por la tarde, el hecho se registró por ruta 9 en cercanías de la capilla San Pedro en San Luis del Palmar. Cinco brigadas de bomberos voluntarios trabajaron en el lugar y tras dos horas lograron sofocarlo.

El fuego comenzó alrededor de las 14,20, en la jurisdicción de San Luis del Palmar. La alerta fue recibida por el personal de guardia gracias a la notificación del Subdirector de Defensa Civil, lo que permitió una rápida movilización de las fuerzas de emergencia.

“Estuvimos trabajando los bomberos de capital, de Ramada Paso, San Luis, Paso de la Patria y San Cosme. Al cabo de unas horas pudimos sofocar el incendio que se había generado en los pastizales”, señaló a El Litoral, Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes.

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Los bomberos se desplazaron de inmediato al lugar donde las llamas no daban tregua. Las brigadas trabajaron arduamente para contener y sofocar las llamas durante horas y lograron controlar el incendio evitando que se propagara a zonas cercanas.

