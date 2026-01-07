Interceptaron un camión jaula con hacienda de dudoso origen en Corrientes

En un operativo realizado en las últimas horas, la Policía incautó en las afueras de la localidad de La Cruz, un camión que transportaba ganado vacuno con irregularidades en la guía de traslado, lo cual dio lugar a una posterior investigación.

Fue un trabajo del personal de la Comisaría Distrito La Cruz, con el apoyo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear, montado en esa zona de la costa del Río Uruguay, donde son reiteradas las denuncias de abigeato de los ganaderos.

En ese contexto, los efectivos realizaban un control sobre la Ruta Provincial Nº 114 y calle vecinal del paraje Rincón Poi, en La Cruz, donde detuvieron la marcha de un camión Mercedes Benz modelo 1114, que transportaba hacienda.

Al solicitar la guía de traslado, se constató que se estaban transportando más animales de los permitidos, lo que motivó la intervención de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear. El camión conducido por un hombre de 35 años y acompañado de otro de 54, fue trasladado a la Sociedad Rural de La Cruz, donde se realizó un conteo.La Comisaría de La Cruz procedió al secuestro del camión y los animales, y se inició un legajo de oficio por "supuesto abigeato". La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz tomó intervención en el caso, por disposición del Fiscal Facundo Sotelo, de la Ufrac de Paso de los Libres.Los involucrados fueron aprehendidos, según lo dispuso el Fiscal, tras lo cual se abrió una amplia investigación para determinar la procedencia de los animales y las responsabilidades correspondientes.