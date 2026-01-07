Colombia prepara la marcha blanca convocada por su presidente para responder a Trump

En el marco de la conflictividad desatada a nivel regional por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la pretensión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de continuar su escalada con Colombia, el jefe de Estado de ese país, Gustavo Petro, convocó para las próximas horas a una "marcha blanca" en la frontera.

El mandatario colombiano le respondió de inmediato a Trump luego de su descarga verbal a bordo del Air Force One, en la que pronunció que “le suena bien” una operación militar en Colombia. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo”, dijo Petro.



Ante esta escalada, por ahora verbal, Petro llamó a una marcha en varias ciudades del país bajo la consigna de “defender la soberanía colombiana”.

Las palabras de Trump fueron concretas: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”.

Petro había sido uno de los primeros mandatarios que se manifestó en contra de la operación de captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, dijo el mandatario su cuenta de la red social X.

La iniciativa presidencial, replicada en múltiples ciudades del país, incluye a Cúcuta, uno de los epicentros de la problemática migratoria venezolana, intenta reunir a los colombianos en las plazas y calles para manifestar un mensaje unitario frente a lo que el gobierno considera amenazas externas e injerencia internacional. Hay un pedido adicional: que los manifestantes vistan de blanco.

Petro, además, llamó a que la jornada se convirtiera en una expresión de patriotismo: invitó además a los ciudadanos a izar la bandera colombiana en sus hogares y espacios de trabajo, como símbolo de defensa de la independencia y la integridad nacional.

En el caso de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y epicentro de las relaciones cotidianas entre comunidades de ambos lados de la frontera, la convocatoria tiene condimentos propios. Sin embargo, el escaso poder de convocatoria de Petro en la zona abre enormes incógnitas sobre la cantidad de gente que acompañará a la iniciativa.

