Cortan dos rutas nacionales por las celebraciones del Gauchito Gil en Mercedes

La Municipalidad de Mercedes, junto a Gendarmería Nacional Argentina, informó que se llevará a cabo un corte total de tránsito en dos rutas nacionales que atraviesan la ciudad, en el marco de los operativos de seguridad y organización por la Fiesta del Gauchito Gil. La medida regirá desde las 23,30 de este miércoles y se extenderá hasta la mañana del jueves, afectando la circulación en la intersección de la Ruta Nacional 123 y la Ruta Nacional 119, un punto estratégico de acceso a la localidad.

Corte total de las rutas en Mercedes

En un comunicado solicitaron a los transportistas respetar las indicaciones del personal de seguridad que estará apostado en la zona, así como prever desvíos con antelación para evitar inconvenientes.

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y el orden ante la masiva llegada de fieles y peregrinos que cada año se congregan en Mercedes para participar de una de las celebraciones populares más importantes de la región.

La festividad del Gauchito Gil es una de las manifestaciones de fe popular más convocantes del país y cada año reúne a miles de devotos provenientes de distintos puntos de Corrientes y de otras provincias. Durante la celebración, los fieles llegan para cumplir promesas, encender velas, dejar ofrendas y participar de rezos y encuentros religiosos en honor al santo popular, generando un importante movimiento social, cultural y turístico en la ciudad de Mercedes.