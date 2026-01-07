El pedido de justicia del padre de una joven que murió internada en el hospital Escuela

Una familia de Goya pide que se investigue la muerte de Abigail Fernández, una joven de 18 años que falleció este miércoles en la unidad de terapia intensiva del Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

Abigail había ingresado al nosocomio el pasado 5 de diciembre, derivada desde su ciudad natal tras sufrir una grave lesión en la cabeza. Según el testimonio de su padre, Rodolfo Rubén Fernández, la cirugía inicial fue calificada como "exitosa" por los profesionales y la joven llegó a ser trasladada a una sala común tras mostrar signos de mejoría.

Complicaciones y falta de respuestas

Sin embargo, el cuadro clínico dio un giro dramático cuando Abigail comenzó a manifestar serias dificultades para respirar y dolores agudos en la garganta. La familia asegura que, durante semanas, alertaron a los médicos sobre estos síntomas preocupantes, pero no recibieron respuestas claras ni un cambio en el tratamiento.

Ante el agravamiento de su estado, la joven fue reingresada a terapia intensiva. Tras una nueva intervención, los cirujanos habrían confirmado la peor sospecha: una infección severa de varios días de evolución había avanzado de forma crítica, destruyendo tejidos en la garganta y comprometiendo una arteria vital.

El desgarrador relato del padre

Horas antes del deceso, Rodolfo Fernández expresó su angustia ante los medios, denunciando que la medicación necesaria nunca llegó. “El cirujano me dijo que esa infección se podría haber tratado oportunamente con antibióticos, pero nunca se los suministraron. Hace más de 30 días que estoy acá pidiendo atención para mi hija y hoy me dicen que no pasa la noche”, manifestó al portal Hechos Goya.

Tras confirmarse el fallecimiento en la mañana de hoy, la familia exigió la intervención inmediata de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la Justicia provincial. Buscan que se realice una autopsia y se analice la historia clínica para determinar las responsabilidades penales del personal que estuvo a cargo de la atención de Abigail en el Hospital Escuela.

*Con información de Juan Cruz Velázquez.