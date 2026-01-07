Advíncula reveló los verdaderos motivos de su salida de Boca

La salida de Luis Advíncula hizo mucho ruido en Boca. Y no es para menos, porque el lateral peruano dejó el club de forma anticipada (su contrato vencía el 31 de diciembre del corriente año) tras cuatro temporadas y media, con mucho recorrido en la espalda. Lo cierto es que esta no es una salida más, como otras tantas que se pueden llegar a dar en este mercado de pases, sino que es el adiós de uno de los referentes del plantel y uno de los jugadores con más trayectoria -era el segundo jugador de campo con más partidos jugados-.

Ahora bien, con la salida consumada (ya fue oficializada por el club y hasta el propio jugador habló), la pregunta pasa por los motivos, por qué se dio de esta forma y qué llevó a Advíncula a tomar la decisión de abandonar el Xeneize. Todo eso lo respondió el ex Newell's en diálogo con el canal oficial del club.

En primer lugar, el marcador de punta habló de cuestiones personales y algunas situaciones familiares que lo obligan a estar cerca, en su Perú natal. "Estoy agradecido porque estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que ellos (Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado) se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", declaró el 17, dejando en claro una de las causas de su partida.

Pero claro, el bajón de nivel y la pérdida de terreno en el último tiempo (sumó apenas 309 minutos en el Clausura), donde quedó relegado en la consideración del entrenador y Juan Barinaga se adueñó del puesto, también fue un factor determinante a la hora de armar las valijas y dejar Brandsen 805.

Ciclo

El propio jugador reconoció que el ciclo, que pasó por todas las etapas, ya estaba llegando a su fin. "Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado", expresó sobre su balance en el CABJ. Además, agregó "Quiero que me recuerden como lo que soy, un tipo siempre positivo, que tira para adelante... Un tipo feliz. Porque yo aquí fui muy feliz y me voy a ir con eso".

Siguiendo por esta misma línea, el Rayo fue autocrítico con el rendimiento que mostró durante el último tiempo: " Yo sé también por lo que he venido pasando y el nivel que he venido teniendo". De todos modos, concluyó con una frase de serenidad y calma: "Se juntó todo y me voy tranquilo".

El mensaje para la gente en su despedida

"No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, empezó el defensor sobre lo vivido a lo largo de los años con la casaca azul y oro. Sobre la gente, mostró gratitud y habló de que se lleva un recuerdo especial "Donde Boca va, es local. Y eso al jugador lo motiva, siempre jugar con tu hinchada, con tu gente ahí atrás. En cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca y eso hace que un jugador se sienta bien", sostuvo.

"Para un jugador que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años. Voy a esta atado a la Argentina, eso seguro. Uno nunca se imagina eso, que en algún momento te pueda pasar por más que uno venga con la mejor intención. No es que el hincha de Boca con cualquiera hace eso. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia, sin dudas que ya se va a extrañar", cerró Luis Advíncula.

(Con información de Olé)