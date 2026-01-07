Confirmado: este jueves no habrá servicio de colectivos en Corrientes

El servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes no funcionará este jueves a raíz de un paro total dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el marco de un conflicto salarial que mantiene con las empresas del sector.

La medida fue confirmada a El Litoral por José Luis Sabao, representante de la UTA en Corrientes, quien explicó que los pagos realizados por las empresas no alcanzan lo establecido en el acuerdo vigente. “Depositaron algunos montos que no llegan al 50%, es por eso que mañana vamos a paro”, señaló.

El detalle del conflicto

Desde el gremio remarcan que existe una nueva escala salarial ya firmada, cuyo cumplimiento consideran obligatorio. “Si no pagan la nueva escala no sale ningún servicio”, advirtió Sabao este miércoles, dejando en claro la postura sindical.

En tanto, desde la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) sostienen que el incremento salarial reclamado por la UTA resulta “inviable” de afrontar en las condiciones actuales, lo que profundiza el conflicto y deja sin servicio a miles de usuarios en la capital correntina.

Hasta el momento, no se informó si habrá instancias de negociación que permitan destrabar el conflicto y restablecer el servicio en los próximos días.