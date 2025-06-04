¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Rescataron casi 50 aves exóticas y autóctonas victimas de cautiverio en Corrientes

Las aves fueron halladas en jaulas colgadas en las paredes de los patios de las casas, en condiciones de hacinamiento y junto a perros y un gato. 

Por El Litoral

Miércoles, 04 de junio de 2025 a las 18:51
Recursos Naturales de la provincia

En un operativo conjunto de control ambiental y protección animal,  rescataron un total de 48 aves silvestres que permanecían en cautiverio en dos viviendas del barrio La Olla. Según confirmaron a El Litoral, las aves fueron halladas en jaulas colgadas en las paredes de los patios de las casas, en condiciones de hacinamiento y junto a perros y un gato. 

En el decomiso, que incluyó alrededor de 24 jaulas, se encontraron ejemplares adultos de diversas especies, entre ellas 4 urracas comunes, 5 pepiteros, 1 brasita de fuego, 2 chingolos, 5 cadenillas, 15 cardenales comunes, 3 chopí, 1 zarzal chalchalero, 9 jilgueros, 1 semillero, 1 calandria común y 1 reina mora.

Raúl Barrientos, inspector de Recursos Naturales, señaló a El Litoral: “Recibimos una denuncia, por lo que se concretó el procedimiento en dos fincas del barrio La Olla, donde se comercializaba aves exóticas y autóctonas de la provincia de Corrientes, se secuestró en total 34 jaulas con este tipo de aves”.  

“Se labró el acta correspondiente por tenencia de aves exóticas y autóctonas bajo la ley de fauna 22.421”, agregó Barrientos a este medio. 

En el procedimiento actuaron el área de Bienestar Animal de la Municipalidad, Recursos Naturales de la provincia y las aves fueron trasladadas por el centro Aguará para su examinación. 

Las aves fueron trasladadas al Centro de Conservación Aguará para su evaluación veterinaria y posterior reinserción en su hábitat natural. 

El rescate fue posible gracias a denuncias de vecino a las líneas del Municipio y de Recursos Naturales de la provincia que actuaron de manera inmediata para erradicar la tenencia ilegal de fauna en la ciudad.

