Allanamiento en Corrientes: demoraron a un hombre y secuestraron motocicletas

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvieron a un hombre y secuestraron motocicletas tras un allanamiento en el barrio Punta Taitalo.

El procedimiento se concretó en una vivienda del mencionado barrio, en el marco de un legajo judicial en etapa investigativa.

Si bien no se hallaron los elementos específicos buscados en la orden, los uniformados procedieron al secuestro de diversos objetos presuntamente vinculados a hechos delictivos.

Entre los elementos incautados se encuentran: un motor de aire marca Komasa, un inflable de lona, una mezcladora de cemento marca Angar, una bolsa arpillera con una red de arco, 23 conos, una carretilla y dos motocicletas (una Honda Wave y una Gilera Smash, ambas de 110 cc).

Además, durante el operativo fue demorado un hombre mayor de edad, quien junto a los elementos secuestrados fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

En la comisaría interviniente se continúan realizando las diligencias de rigor, conforme a lo dispuesto por las autoridades judiciales.