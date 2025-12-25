¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 25 de diciembre

Por El Litoral

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 07:10

Corrientes: murió un joven de 15 años luego de ingresar al río Uruguay mientras pescaba

Valdés llamó a renovar la esperanza y a seguir construyendo "una Corrientes más fuerte"

Corrientes bajo alerta naranja por tormentas: se espera una Navidad con fuertes lluvias

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presentó una leve complicación en el intestino

El mensaje de Javier Milei por Navidad: “Abróchense los cinturones”

Justicia de Corrientes: una adopción narrada con palabras pensadas para una niña

Mercedes: quiénes eran los ciclistas que murieron tras ser impactados por una camioneta

Corrientes: faena clandestina, carne debajo de la cama y un caso de violencia de género

 


 








 

