Valdés llamó a renovar la esperanza y a seguir construyendo "una Corrientes más fuerte"

El gobernador Juan Pablo Valdés compartió un mensaje de esperanza y reflexión por la Navidad.

 

Por El Litoral

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 17:26

En el marco de las celebraciones de Navidad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, hizo llegar este miércoles 24 su saludo a todas las familias correntinas, resaltando el significado de estas fechas como un tiempo de encuentro, reflexión y proyección hacia el futuro.

“El espíritu navideño nos invita a renovar la esperanza y a mirar el futuro con confianza”, expresó el mandatario, al tiempo que convocó a la comunidad a continuar avanzando de manera conjunta en la construcción de “una Corrientes más fuerte, con oportunidades para todos”.

En ese sentido, Valdés remarcó la importancia del compromiso colectivo, el diálogo y el trabajo sostenido como pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la provincia.

Finalmente, el gobernador deseó una Feliz Navidad a cada hogar correntino y reafirmó su compromiso de seguir trabajando y gestionando políticas públicas en beneficio de toda la comunidad.

