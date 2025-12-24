Valdés llamó a renovar la esperanza y a seguir construyendo "una Corrientes más fuerte"

En el marco de las celebraciones de Navidad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, hizo llegar este miércoles 24 su saludo a todas las familias correntinas, resaltando el significado de estas fechas como un tiempo de encuentro, reflexión y proyección hacia el futuro.

“El espíritu navideño nos invita a renovar la esperanza y a mirar el futuro con confianza”, expresó el mandatario, al tiempo que convocó a la comunidad a continuar avanzando de manera conjunta en la construcción de “una Corrientes más fuerte, con oportunidades para todos”.

En ese sentido, Valdés remarcó la importancia del compromiso colectivo, el diálogo y el trabajo sostenido como pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la provincia.

Finalmente, el gobernador deseó una Feliz Navidad a cada hogar correntino y reafirmó su compromiso de seguir trabajando y gestionando políticas públicas en beneficio de toda la comunidad.