Secuestran dinero y cocaína tras un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este jueves que incautaron dinero, objetos robados y cocaína tras un allanamiento en el barrio Popular de la capital correntina.

El operativo se concretó en inmediaciones de las calles Basabilbaso y Yatay, donde los efectivos lograron secuestrar varios elementos denunciados como sustraídos, además de dinero en efectivo y una importante cantidad de sustancias ilícitas.

Entre los objetos recuperados se encuentran un televisor plasma de 50 pulgadas, dos pavas eléctricas, dos vasos tipo jarra marca “Stanley”, un ventilador de pie de color negro, entre otros elementos que habían sido denunciados como robados.

Durante el procedimiento, los uniformados también hallaron y secuestraron 104 “bochitas” de una sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Tras realizar el correspondiente narco test, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 36 gramos.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias investigativas en el marco de la causa.