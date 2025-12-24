Corrientes: murió un joven de 15 años luego de ingresar al río Uruguay mientras pescaba

La Policía de Corrientes informó este miércoles que un menor de 15 años murió luego de ingresar al río Uruguay en la localidad correntina de Santo Tomé.

El hecho se registró alrededor de las 17 horas, en la zona conocida como Puerto Piñeral, donde dos jóvenes menores de edad se encontraban pescando.

Por causas que aún se investigan, uno de ellos habría ingresado al agua y desaparecido momentáneamente de la superficie.

Posteriormente, el adolescente fue socorrido y trasladado de urgencia al hospital local, aunque lamentablemente se constató su deceso, presumiéndose como causa ahogamiento por sumersión, de acuerdo a los primeros datos aportados.

En el lugar y tras el hecho, intervino la Unidad Fiscal en turno, mientras que en la dependencia policial se continuaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.