Corrientes bajo alerta naranja por tormentas: se espera una Navidad con fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige el alerta naranja y amarillo por fuertes tormentas para este jueves en la provincia de Corrientes.

De acuerdo al pronóstico oficial, las lluvias comenzarán durante la madrugada del jueves 25 y se extenderán a lo largo de toda la jornada, afectando gran parte del territorio provincial. Se prevé una temperatura mínima de 25°C y una máxima que alcanzará los 29°C,

En este marco, detallaron que el nivel de alerta naranja alcanza a Corrientes Capital y a las localidades de Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, mientras que el resto del territorio provincial se encuentra bajo alerta amarilla.

Desde el SMN explicaron que en las zonas comprendidas bajo alerta amarilla se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

En tanto, el alerta naranja advierte por tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, acumulados que podrían ubicarse entre 80 y 150 milímetros, ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar las precauciones y evitar circular durante las tormentas.