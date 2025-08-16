Paso de la Patria vive la 60° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado

Paso de la Patria vive días de fiesta con la realización de la 60° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado y Expo Dorado 2025, un evento que se extenderá hasta el 17 de agosto y que combina tradición, deporte, turismo y espectáculos.

El acto inaugural se llevó a cabo este viernes y tuvo como protagonista al gobernador Gustavo Valdés, quien llegó al lugar en una lancha que él mismo timoneó desde el río Paraná, acompañado por su esposa Cristina Garro, el diputado nacional Julio Cobos y el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

En la playa lo recibió el intendente anfitrión Guillermo Osnaghi, con quien luego encabezó el tradicional corte de cintas en la esquina de la Costanera General San Martín y avenida Yapeyú, epicentro de la Expo Dorado. Tras la inauguración oficial, las autoridades recorrieron el predio, saludaron a vecinos y turistas, y dialogaron con los expositores.

Durante su discurso, Valdés destacó que “este torneo es la madre de todos los torneos de pesca del país” y convocó a “seguir trabajando para que Paso de la Patria siga creciendo y manteniendo esta joya que está en el corazón de todos los pescadores”.

El intendente Osnaghi, por su parte, remarcó que la Fiesta “es un verdadero orgullo para Paso de la Patria y un atractivo único para turistas y pescadores de todo el país”, mientras que Cobos elogió la provincia al afirmar que “Corrientes está de pie, con un gran futuro turístico, agropecuario e industrial”.

Una fiesta que combina pesca, música y turismo

La Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado incluye durante cinco jornadas competencias deportivas, actividades culturales y una variada grilla artística con recitales de artistas nacionales y regionales, gastronomía, expositores y espectáculos para toda la familia.

El evento también contempla la elección de la Embajadora de la Fiesta del Dorado, una figura que desde 2019 reemplaza al tradicional reinado, con el objetivo de poner en valor la representación cultural y turística de la celebración.

Con 60 ediciones ininterrumpidas, Paso de la Patria vuelve a consolidarse como uno de los destinos más convocantes del turismo en el litoral argentino, con una propuesta que conjuga pesca deportiva, tradición y entretenimiento