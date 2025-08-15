Sacachispas y Sportivo clasificaron, Lipton y Empedrado definen un lugar en cuartos

Los cuartos de final del torneo Oficial de Primera División A tiene 7 protagonistas. Este viernes se clasificaron Sportivo y Sacachispas, mientras que la última plaza disponible la dirimirán este sábado, en un duelo directo Lipton y Empedrado.

El el inicio de la séptima fecha, última de la segunda fase, Sacachispas superó a Invico 1 a 0 con gol de Leonardo Mosqueda y sacó boleto a los playoffs.

Por su parte, Sportivo venció a Soberanía 2 a 0 con goles de Enzo Gauto y Rodrigo Toledo y también estará en los cuartos de final.

Invico, que cerró el certamen sin triunfos, y Soberanía militarán en la Primera B durante el 2026.

Mandiyú, que tenía asegurado el uno de la fase, empató con Ferroviario sin abrir el marcador. El verdolaga cerró su participación en el certamen.

La goleada de la jornada se la propinó Curupay a Libertad. Le ganó 6 a 0 con goles de Antonio Báez (3), Carlos Báez, Agustín Ojeda y Ezequiel Sánchez.

Además, Huracán Corrientes y Boca Unidos igualaron en 2 tantos. Los goles del azulgrana fueron marcados por Lautaro Meza y Luca Brozzoni. Para el aurirrojo lo hicieron Tiziano Alarcón y Fabricio Basabe.

Para este sábado

La fecha se cerrará este sábado con tres encuentros donde se destaca el choque entre Lipton y Empedrado que definirá el último lugar disponible para los cuartos de final.

Lipton está obligado a ganar para clasificar, con cualquier otro resultado avanzará Empedrado.

También jugarán Talleres - Cambá Cuá y Mburucuyá - Independiente.

Promoción

San Marcos y Villa Raquel clasificaron a la última ronda de la Promoción y estarán en la final por un lugar en la Primera A.

Las semifinales se disputaron este viernes, finalizaron 1 a 1 y se tuvieron que definieron con tiros desde el punto del penal.

Villa Raquel (6to.) sorprendió y eliminó a Rivadavia (3ro.). Luego de igualar en 1 tanto, se impuso 5 a 4 en los penales.

Por su parte, San Marcos (4to.) dejó en el camino de San Jorge (5to.) con una definición similar. Empate en 1 y victoria en los penales 5 a 4.

Villa Raquel enfrentará a Libertad y San Marcos hará lo propio con Talleres en las finales de la Promoción.

Los equipos que llegan desde la B buscarán subir de categoría y los que militan en la A intentarán conservar la divisional.