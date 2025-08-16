Plazoleta, ripio e iluminación: las obras que Valdés inaugurará en Yapeyú

El gobernador Gustavo Valdés habilitará este sábado espacios sociales, urbanos y deportivos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y el domingo presidirá el acto oficial por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín.

La agenda oficial comenzará este sábado a las 16:30, cuando Valdés, acompañado por la intendente Marisol Fagúndez, habilite el Centro Integral para Personas con Discapacidad, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 122. Posteriormente, a las 17:30, inaugurará la Plazoleta de la Mujer y 30 cuadras de ripio en el barrio Rosa Guarú.

Las actividades continuarán en la plaza San Martín, frente al Templete Sanmartiniano, donde se pondrán en valor este espacio histórico y la Iglesia San Martín de Tours, además de habilitar un sistema de monitoreo con 18 cámaras, obras de cordón cuneta y badenes, la instalación de 30 cuadras de luces LED, y la entrega de bienes de capital a través del programa “Emprendedores Somos Todos”.

La jornada sabatina culminará a las 19 horas en el polideportivo municipal, donde se inaugurará el nuevo sistema de iluminación.

Finalmente, el domingo a las 14:30, en la Plaza de Armas del Templete Sanmartiniano, el mandatario presidirá el acto central por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, en el marco de las actividades oficiales que cada año reúnen a autoridades, vecinos y visitantes en la tierra natal del Libertador.