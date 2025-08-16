Vamos Corrientes ratificó en el Quintana su objetivo de mejorar todos los barrios

Vamos Corrientes llevó adelante el viernes por la noche un acto de campaña en el barrio Fray José de la Quintana, en el marco de la cuenta regresiva hacia las elecciones provinciales del 31 de agosto.

La convocatoria reunió a una multitud de vecinos y militantes en la plaza Héroes de Malvinas, en la intersección de las avenidas Cangallo y Frondizi.

Entre las principales figuras estuvieron presentes el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés y su compañero de fórmula Pedro Braillard Poccard, además de Claudio Polich y Ariel Báez, postulantes a intendente y vice. También participaron el actual intendente capitalino Eduardo Tassano y el gobernador Gustavo Valdés, junto al diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, como invitado especial.

Obras y compromiso con los vecinos

En su discurso, Tassano subrayó la importancia de la obra de entubamiento del pluvial de la avenida Frondizi, que llevaba más de 12 años de hundimiento y hoy está finalizada. “Es la obra pluvial más importante de la ciudad, porque beneficia a 17 barrios de la Capital. Fue posible gracias a la decisión del gobernador Gustavo Valdés y al trabajo de Claudio Polich como ministro de Obras Públicas”, resaltó.

Por su parte, Juan Pablo Valdés remarcó que el espacio continuará con el plan de desarrollo y equilibrio fiscal, asegurando que “no nos conformamos con lo hecho, vamos a seguir trabajando en cada municipio y en cada barrio para generar más oportunidades para todos los correntinos”.

El acompañamiento nacional

El diputado Julio Cobos expresó su satisfacción por acompañar a la dirigencia correntina y destacó la gestión local: “He visto obras que son ejemplo, y entiendo por qué Gustavo Valdés y Eduardo Tassano encabezan los rankings de los mejores gobernadores e intendentes del país”.

Finalmente, el gobernador Valdés cerró el acto con un fuerte mensaje político: “Vamos a ganar porque aquí están los mejores dirigentes de Corrientes, que no queremos volver al pasado, a la pelea ni al atraso”.

De esta manera, Vamos Corrientes ratificó en el Quintana su compromiso con la ciudadanía, enfocándose en la mejora de la infraestructura y en la consolidación de un proyecto político que busca extenderse en toda la provincia.