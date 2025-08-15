Boca Unidos recibe a Sarmiento con el objetivo de volver al triunfo

Con la vuelta de Antonio Medina, Boca Unidos intentará retomar la senda del triunfo en el Federal A de fútbol cuando reciba a Sarmiento de Resistencia.

El partido de la quinta fecha de la zona B de la Reválida se jugará este sábado en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez de la capital correntina. Dará inicio a las 15.30 y contará con el arbitraje de Rodrigo Rivero.

Para este encuentro, la dupla técnica que conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez volverá a contar con Antonio Medina que dejó atrás una lesión.

El delantero y capitán del equipo, sufrió una molestia muscular en el isquiotibial durante el partido frente a Ben Hur y se perdió dos encuentros.

La contrapartida será la baja del defensor Alejandro Leani, titular en la zaga central, que fue expulsado frente a El Linqueño y deberá purgar con una fecha de suspensión.

Entre los convocados reaparece Maximiliano Osurak y no está Ignacio Colombini.

Mientras que el defensor Raúl Albornoz que se desgarró en la previa al último partido de la fase clasificatoria frente a Crucero del Norte y por lo tanto todavía no jugó en la Reválida, seguirá ausente.

El aurirrojo correntino comenzó con paso firme en la segunda fase del Federal A. Ganó los primeros tres partidos y el pasado fin de semana dejó su invicto en la visita a El Linqueño.

Se mantiene como uno de los punteros del grupo, pero la mirada está en la tabla de promedios. Con 1.050 solamente supera a Ben Hur de Rafaela (1.000), Gimnasia de Concepción del Uruguay (1.000) y Crucero del Norte (0.600).

Boca Unidos necesita sumar un triunfo para mantenerse fuera de los últimos dos lugares y estar más tranquilo con la permanencia en la categoría.

Sarmiento tiene la misma campaña que Boca Unidos en la Reválida: ganó 3 partidos en cuatro presentaciones y también es líder en la zona B.

El equipo que conduce técnicamente Roberto Marioni viene de vencer como local a Ben Hur 2 a 1 y en la tabla de promedios, con 1.350, está lejos de la zona de descenso.

La fecha

La jornada sabatina también contempla en la zona B el encuentro que sostendrán Defensores de Belgrano y El Linqueño desde las 15,30 con el arbitraje de Marcos Liuzzi.

En tanto que para el sábado quedan estos partidos:

16.00 Gimnasia de Concepción del Uruguay - Mitre de Posadas (Jorge Etem).

16.00 Sportivo Las Parejas - Sol de América (Jonathan Correa).

17.00 Ben Hur - Crucero del Norte (Guillermo González).