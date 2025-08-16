Las noticias más importantes del 16 de agosto

Un hombre denunció estafa en la compra de una camioneta en Corrientes
Gustavo Valdés inauguró la Expo Rural y pidió elegir un Gobernador que “no le dé la espalda al campo”
Viajaron de Santo Tomé a La Pampa y fueron engañados con una promesa laboral
Fuego en Monte Caseros: brigadas trabajaron con avión hidrante para controlar las llamas
Correntino murió en un accidente y la donación de sus órganos salvó a cinco personas
Lisandro Almirón: “Vamos a bajar los impuestos para devolver libertad y crecimiento”
Boca Unidos recibe a Sarmiento con el objetivo de volver al triunfo
Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. suspendió la orden de entregar las acciones
Trasladaba una vaca faenada de 250 kilos de manera ilegal