¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés explotación laboral
Incendio en Corrientes Gustavo Valdés explotación laboral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 16 de agosto

Por El Litoral

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 07:06

Un hombre denunció estafa en la compra de una camioneta en Corrientes

Gustavo Valdés inauguró la Expo Rural y pidió elegir un Gobernador que “no le dé la espalda al campo”

Viajaron de Santo Tomé a La Pampa y fueron engañados con una promesa laboral

Fuego en Monte Caseros: brigadas trabajaron con avión hidrante para controlar las llamas

Correntino murió en un accidente y la donación de sus órganos salvó a cinco personas

Lisandro Almirón: “Vamos a bajar los impuestos para devolver libertad y crecimiento”

Boca Unidos recibe a Sarmiento con el objetivo de volver al triunfo

Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. suspendió la orden de entregar las acciones

Trasladaba una vaca faenada de 250 kilos de manera ilegal










 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD