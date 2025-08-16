¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Fueron a pescar y su embarcación se dio vuelta: hay dos correntinos desaparecidos

La Prefectura Naval y la Policía de Corrientes llevan adelante un amplio operativo de búsqueda.

Por El Litoral

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 09:31

Dos jóvenes correntinos se encuentran desaparecidos luego de que la lancha en la que pescaban volcara en aguas del río Paraná, en inmediaciones de la isla Baibiene, ya en jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, ambos de 23 años, oriundos de Bella Vista, salieron a pescar y no regresaron.

Ante la falta de noticias, sus familias dieron aviso a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y a la Policía provincial, que de inmediato activaron un protocolo de emergencia.

Cerca de la medianoche, una patrulla de la PNA halló la embarcación dada vuelta en el curso de agua, pero sin rastros de sus ocupantes.

Desde ese momento se desplegó un intenso operativo en la zona.

Amplio despliegue de fuerzas

La Prefectura Naval de Bella Vista y Goya encabeza la búsqueda, con apoyo de buzos tácticos provenientes de Barranqueras, Chaco.

En paralelo, la Policía de Corrientes colabora con drones de rastreo aéreo y efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, que recorren en lancha las áreas cercanas al naufragio.

Las tareas de búsqueda continúan en un sector del Paraná considerado de alta peligrosidad por la fuerza de la corriente y la profundidad de sus aguas.

