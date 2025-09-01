¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Empresarial

15 minutos para cuidar tu salud: una experiencia de prevención activa

Por El Litoral

Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 08:00

OSDE, Fundación OSDE y Municipalidad de la Ciudad de Goya  organizan una jornada de prevención activa abierta a toda la comunidad. 

La iniciativa se realizará el 4 de Septiembre de 8:30 a 12:30 en la plaza Mitre de la ciudad de Goya, entre calles Belgrano y Mariano I Loza.

Todas las personas que quieran participar podrán hacerse un chequeo de los principales parámetros de su salud en tan solo 15 minutos. El objetivo es medir algunos factores de riesgo para prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles (hipertensión, trastornos cardiovasculares, diabetes, etc.) o bien, detectarlas de manera temprana o disminuir sus consecuencias si ya están presentes. 

Para quienes necesiten más controles, dispondrán de orientación por parte de los profesionales a centros de salud para asegurar su seguimiento y continuidad en el tratamiento. 

15 minutos para cuidar tu salud forma parte de la propuesta marco que OSDE y Fundación OSDE llevan adelante para ofrecer plenitud a toda la comunidad.  


 

