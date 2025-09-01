San Martín puso en marcha su preparación

El plantel del Club San Martín de Corrientes puso en marcha este lunes su pretemporada de cara a la Liga Nacional de Básquetbol 25/26.

El conjunto correntino inició formalmente su preparación en el Fortín Rojinegro con la presencia de sus jugadores mayores nacionales y juveniles que integrarán la Liga de Desarrollo.

El pívot estadounidense Reginald Becton se sumará al equipo en los próximos días.

De la pasada temporada, siguen en el Rojinegro: Lucas Gargallo, Gastón García y Franco Méndez. Además el "santo" concretó el regreso de Federico Aguerre y las caras nuevas serán las de Víctor Fernández, Lautaro Berra, Salvador Giletto, y Leonel Schattmann.

La primera parte de la práctica estuvo guiada por el preparador físico Nicolás Raimondo en cuanto a calentamiento y trabajos de gimnasio; los trabajos de técnica individual por grupos estuvieron a cargo de los asistentes Carlos Miño y Diego Blanco y la última parte del entrenamiento estuvo enfocada en trabajos tácticos a cargo del entrenador Gabriel Revidatti, quien delimitó los objetivos para la temporada.

La Liga Nacional 2025/26 dará inicio el 24 de septiembre.