¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

puente Chaco-Corrientes Patricia Bullrich Karina Milei
puente Chaco-Corrientes Patricia Bullrich Karina Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

San Martín puso en marcha su preparación

La primera práctica se concretó este lunes en el Fortín Rojinegro.

Por El Litoral

Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 20:28
Fotos Gentileza Prensa San Martín Corrientes

El plantel del Club San Martín de Corrientes puso en marcha este lunes su pretemporada de cara a la Liga Nacional de Básquetbol 25/26.
El conjunto correntino inició formalmente su preparación en el Fortín Rojinegro con la presencia de sus jugadores mayores nacionales y juveniles que integrarán la Liga de Desarrollo.
El pívot estadounidense Reginald Becton se sumará al equipo en los próximos días.

De la pasada temporada, siguen en el Rojinegro: Lucas Gargallo, Gastón García y Franco Méndez. Además el "santo" concretó el regreso de Federico Aguerre y las caras nuevas serán las de Víctor Fernández, Lautaro Berra, Salvador Giletto, y Leonel Schattmann. 


La primera parte de la práctica estuvo guiada por el preparador físico Nicolás Raimondo en cuanto a calentamiento y trabajos de gimnasio; los trabajos de técnica individual por grupos estuvieron a cargo de los asistentes Carlos Miño y Diego Blanco y la última parte del entrenamiento estuvo enfocada en trabajos tácticos a cargo del entrenador Gabriel Revidatti, quien delimitó los objetivos para la temporada.

La Liga Nacional 2025/26 dará inicio el 24 de septiembre. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD