Murió un joven tras perder el control de la moto y caer al asfalto

La Policía de Corrientes informó este lunes que un joven de 19 años falleció tras un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N°19, en inmediaciones de Tierra Isabel Victoria, departamento de Goya.

El siniestro se registró cuando una motocicleta Gilera Smash 110 cc, conducida por el joven de apellido Sanabria, perdió el control y cayó a la calzada. Como acompañante viajaba una mujer de 20 años.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Goya, donde minutos después se confirmó el deceso del motociclista.

En tanto, la joven sufrió lesiones de menor consideración y permanece fuera de peligro.

El hecho fue comunicado a la autoridad fiscal en turno, mientras que personal de la Comisaría de Distrito Colonia Carolina intervino en el lugar y continúa con las diligencias de rigor para esclarecer las causas del accidente.