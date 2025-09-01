Inician obras en el Puente Chaco-Corrientes: habrá cortes parciales en horario nocturno

Vialidad Nacional informó que a partir de este lunes se realizarán trabajos de mantenimiento en el Puente General Manuel Belgrano, viaducto que une las provincias de Corrientes y Chaco. Las tareas consisten en la sustitución de tres juntas armadas y tienen como objetivo preservar el buen estado de la calzada.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de un mes y se llevarán a cabo en horario nocturno, desde las 22.00 hasta las 6.00, para reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

Afectación del tránsito y medidas de seguridad

Durante la franja horaria de los trabajos, el tránsito se verá limitado a media calzada. Vialidad Nacional aclaró que, a lo largo del día, ambas vías estarán habilitadas para la circulación normal.

El operativo de seguridad contará con la presencia de banderilleros, personal de Gendarmería Nacional, Policía de Corrientes, Policía de Chaco y de Corredores Viales S.A.

Recomendaciones para circular

Para garantizar la seguridad en el tramo, se recomienda a los conductores: