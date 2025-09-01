¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Salud Pública Justicia de Corrientes puente Chaco-Corrientes
Inician obras en el Puente Chaco-Corrientes: habrá cortes parciales en horario nocturno

Vialidad Nacional informó que se llevarán a cabo trabajos de sustitución de juntas en el viaducto que une a Corrientes y Chaco. Conocé los horarios. 

Por El Litoral

Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 17:30

Vialidad Nacional informó que a partir de este lunes se realizarán trabajos de mantenimiento en el Puente General Manuel Belgrano, viaducto que une las provincias de Corrientes y Chaco. Las tareas consisten en la sustitución de tres juntas armadas y tienen como objetivo preservar el buen estado de la calzada.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de un mes y se llevarán a cabo en horario nocturno, desde las 22.00 hasta las 6.00, para reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

Afectación del tránsito y medidas de seguridad

Durante la franja horaria de los trabajos, el tránsito se verá limitado a media calzada. Vialidad Nacional aclaró que, a lo largo del día, ambas vías estarán habilitadas para la circulación normal.

El operativo de seguridad contará con la presencia de banderilleros, personal de Gendarmería Nacional, Policía de Corrientes, Policía de Chaco y de Corredores Viales S.A.

Recomendaciones para circular

Para garantizar la seguridad en el tramo, se recomienda a los conductores:

  • Circular con extrema precaución en los sectores de obras.

  • Utilizar el cinturón de seguridad y llevar las luces bajas encendidas.

  • Respetar las velocidades máximas y mínimas indicadas.

