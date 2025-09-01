Dylan Bordón fue finalista de la AmeriCup con la selección Argentina

Pasó la AmeriCup 2025, Argentina se quedó con el subcampeonato y el correntino Dylan Bordón (casaca 16) tuvo su debut con el seleccionado mayor.

El equipo conducido técnicamente por Pablo Prigioni fue de menor a mayor en el torneo que se realizó en Nicaragua. Pasó con sobresaltos la fase de grupos pero mejoró su nivel en los cruces eliminatorios donde venció a Puerto Rico y Canadá, para luego caer en la final frente a Brasil.

El exjugador de la NBA e integrante de la Generación Dorada eligió un plantel joven para estar en Managua, con varios debutantes.

Entre los doce elegidos estuvo el correntino Dylan Bordón. El base de 20 años apenas jugó unos 20 segundos en la semifinal frente a Canadá.

En la rotación que eligió Prigioni, quedó relegado por José Vildoza y Juan Marcos pero sumó una gran experiencia y se mantiene en el radar de los seleccionados nacionales (ya jugó en divisiones formativas).

“El objetivo de este torneo era sumar a jugadores jóvenes, de hecho hay nueve debutantes. Estamos en un proceso de construcción y de que puedan representarnos en las ventanas de noviembre. Nos deja muy bien parados para esos partidos”, afirmó Priogini.

“Con estos chicos no se puede poner ningún techo. Rompieron todas las expectativas y estuvieron muy cerquita de llevarse el oro”, sentenció.“En algún punto de la preparación y del torneo, ellos cambiaron el objetivo y quisieron ganar la AmeriCup. Lo dijeron desde sus acciones, con la manera en la que fueron creciendo con su juego”, afirmó.Más allá de la derrota en la final, el balance fue positivo: “No salió como queríamos, pero hay veces que la pelota no entra y las emociones te juegan una mala pasada. Nos vamos con muy buenas sensaciones, orgullosos de cómo fue creciendo el grupo en estos 40 días juntos. Debutar acá y llegar hasta la final en el primer torneo no es poco”, continúo con su reflexión.