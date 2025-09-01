Patricia Bullrich pidió allanar a Jorge Rial y a otro periodista por difundir los audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió allanar a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, tras la difusión de los audios de Karina Milei, que serían dentro de la Casa Rosada.

El pedido de Bullrich es parte de la estrategia judicial de la Casa Rosada, luego de que el viernes a última hora se filtraran audios de la hermana del presidente en la Casa Rosada.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que hoy denunciaron en la Justicia Federal "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral". "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo", señaló Adorni.

Un rato después se conoció que el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dio lugar a la medida cautelar de Adorni y dispuso que no se sigan difundiendo audios de los funcionarios del Gobierno nacional.

En su escrito, ordena "el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 –como fueran denunciados– que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

A qué otras personas pidió allanar Patricia Bullrich

El allanamiento que pidió la ministra Bullrich también alcanza a Franco Bindi, el abogado señalado por la Casa Rosada a cargo de esta "operación de espionaje" y a Pablo Toviggino, el empresario del fútbol que ahora también tiene a cargo el canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los audios. El Gobierno también pidió allanar las oficinas de esta empresa de medios.

La respuesta de Carnaval no tardó en llegar: "El Gobierno de Javier Milei busca silenciar al periodismo que investiga y cuenta la verdad de lo que les pasa a los argentinos y argentinas. Mauro Federico reafirmó la decisión de las autoridades y el equipo de Carnaval Stream de seguir haciendo periodismo".

