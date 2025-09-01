Regatas clasificó a la final de la Liga Federal U15

Este fin de semana se disputaron los tres cuadrangulares de la quinta fase de la Liga Federal Formativa de básquetbol y Regatas Corrientes avanzó a la final en la categoría U15.

Los otros clubes finalistas son Alianza de Jesús María (Córdoba), Kimberley de Mar del Plata y Comunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En General Roca, Río Negro, se disputó uno de los cuadrangulares semifinales y Regatas Corrientes logró el pasaje a la instancia final.

Los Remeros se midieron con Talleres de Gálvez (Santa Fe) ganando 92 a 59 en la primera jornada, luego dieron cuenta de Santa Rosa de Chajarí 70 a 60 y finalmente se superaron al local, Del Progreso por 76 a 58.

De esta manera, Regatas se aseguró la plaza en la sexta y última fase de la competencia, la cual se disputará entre el 13 y 14 de septiembre aún con sede a licitar. Allí, Regatas jugará en la semifinal contra Comunicaciones, mientras que el otro cruce será Kimberly contra Alianza.

El conjunto dirigido por Alejandro Silveira venía de ser el campeón provincial y el plantel estuvo conformado por: Alexis Acosta, Bautista Rodríguez Procopio, Laureano Maidana, Nicolás Vallejos, Feliciano Benítez Sabotigh, Lautaro Chaparro, Santiago Pinzetta, Patricio Ávalos, Luciano Pérez, Joaquín Almozni, Juan Cruz Mascaró, Mateo Oviedo Ricagno, Simón Pérez Acosta y Lionel Gómez.

Gran parte del plantel es el mismo que logró la hazaña de consagrarse campeón de la Liga Federal Formativa de la categoría U13 en el 2023, por lo que buscarán repetir el logro y demostrar que sigue siendo una camada exitosa y con mucho futuro.

El U21 eliminado

Por otro lado, Regatas Corrientes con su equipo U21 masculino se despidió de la competencia en la cuarta fase al caer en los tres juegos del cuadrangular C disputado en Gualeguay, Entre Ríos.

El Remero cayó con Hércules de Charata 99 a 77, con el anfitrión, BH 73 a 62 y con Banco Provincial de Santa Fe 74 a 73, cerrando así la competencia tras ser uno de los representativos del NEA en la instancia interregional.