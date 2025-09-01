Caíto Leconte, único electo de LLA: “El triunfo es haber participado”

En diálogo con Hoja de Ruta, Ricardo “Caito” Leconte analizó el resultado electoral que lo consagró como diputado provincial electo por La Libertad Avanza. Con el 14,51% de los votos en la categoría de Diputados —28.047 sufragios—, Leconte fue el candidato más votado de su fuerza en Corrientes, superando incluso los guarismos de las listas de Gobernador, Senador e Intendente de Capital.

“Hubo una ratificación de la voluntad popular de acompañar al gobierno provincial. Para nosotros, el triunfo fue organizar una fuerza nueva en toda la provincia, con fiscales en todas las mesas y gente que participó por primera vez en política. Ese es nuestro mayor logro”, señaló.

El legislador electo destacó que su elección es el resultado del trabajo colectivo y de la coherencia en la defensa de sus convicciones: “Siempre dije que no hay que seguir personas, sino ideas. Yo defiendo las ideas de la libertad en todo tiempo y lugar, saque un uno por ciento o un cincuenta. Hoy me toca llevar esas ideas a la Legislatura”.

Consultado sobre el nuevo escenario legislativo, Leconte sostuvo que su compromiso será “practicar el diálogo y buscar consensos”, pero sin renunciar a los principios de su espacio: “Voy a plantear mis propuestas en el marco de la república y la democracia, apoyando lo que beneficie a Corrientes y marcando diferencias cuando haga falta. El mandato que recibí es representar a quienes confiaron en las ideas de la libertad”.

Finalmente, Leconte afirmó que encara esta etapa con “responsabilidad y convicción”: “Es un primer paso, una construcción. La gente me dio la tarea de ser su voz y voy a trabajar para cumplir ese mandato”.

