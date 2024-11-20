¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tirón de orejas para díscolos

Cautelar judicial a favor de la intervención del Partido Autonomista

El juez federal Juan Carlos Vallejos ordenó el cese de los símbolos partidarios y dejar sin efecto una supuesta convocatoria de afiliados.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de noviembre de 2024 a las 07:50

La Justicia Federal resolvió una medida cautelar que ordena a un grupo de afiliados y ex autoridades del Partido Autonomista el cede del uso del nombre y símbolos partidarios, cese de usurpación de cargos y prohibición de convocatorias a reuniones de órganos partidarios, todo ello bajo apercibimiento de ley. 

La resolución firmada por el juez federal Juan Carlos Vallejos ordena a la diputada provincial Silvia Galarza y a los afiliados Augusto y Antonio Portel y Juan Acinas, ex autoridades del Partido Autonomista, a dejar de usar los símbolos partidarios y advierte que la única autoridad partidaria vigente es la del interventor Juan Noya.

Alerta además sobre una supuesta convocatoria a una convención partidaria para los próximos días y ordena que se deje sin efecto cualquier llamamiento, ya que solo el interventor Juan Noya tiene potestad para reunir, de manera oficial, a los afiliados.

Los letrados exhibieron pruebas del uso indebido de la simbología partidaria, con capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales de los afiliados mencionados.

 

 

