Cautelar judicial a favor de la intervención del Partido Autonomista

La Justicia Federal resolvió una medida cautelar que ordena a un grupo de afiliados y ex autoridades del Partido Autonomista el cede del uso del nombre y símbolos partidarios, cese de usurpación de cargos y prohibición de convocatorias a reuniones de órganos partidarios, todo ello bajo apercibimiento de ley.

La resolución firmada por el juez federal Juan Carlos Vallejos ordena a la diputada provincial Silvia Galarza y a los afiliados Augusto y Antonio Portel y Juan Acinas, ex autoridades del Partido Autonomista, a dejar de usar los símbolos partidarios y advierte que la única autoridad partidaria vigente es la del interventor Juan Noya.

Alerta además sobre una supuesta convocatoria a una convención partidaria para los próximos días y ordena que se deje sin efecto cualquier llamamiento, ya que solo el interventor Juan Noya tiene potestad para reunir, de manera oficial, a los afiliados.

Los letrados exhibieron pruebas del uso indebido de la simbología partidaria, con capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales de los afiliados mencionados.