Tincho Ascúa: “Colombi y Valdés son lo mismo” 

El candidato a gobernador del Partido Justicialista, Martín “Tincho” Ascúa desafió este viernes al oficialismo a “competir con reglas claras” y reafirmó que “Colombi y Valdés son lo mismo”

“Soy el candidato del Partido Justicialista, que no tengan miedo, que jueguen, que no me intenten bajar antes, les ganamos en Paso de los Libres, el desafío ahora es en la provincia y no quiero ser soberbio, pero que jueguen con las reglas claras y transparentes”, dijo Tincho Ascúa, intendente de la ciudad fronteriza.

El candidato peronista ratificó su decisión de “competir” y afirmó que el oficialismo encabezado por Gustavo Valdés “si tiene un enorme aparato, si son poderosos y hacen campaña sucia, que se animen” a enfrentarlo electoralmente.

En ese sentido, expresó que “somos opositores a Gustavo Valdés, a Ricardo Colombi y del mismo modo a Javier Milei y a Macri, porque pensamos distinto y queremos un Estado que genere las oportunidades que hoy no tienen las familias”.

“Colombi, Valdés y el grupo Alondra son todos parte de lo mismo y nos vienen gobernando hace más de 20 años”, subrayó Tincho Ascúa, en declaraciones formuladas a los periodistas Luis Panunzzio y Walter Quiroz en la FM 107.3 Radio Impacto de Bella Vista.

El jueves último en Bella Vista, Ascúa mantuvo un encuentro en el Concejo departamental del Partido Justicialista con autoridades y candidatos encabezados por Nancy Sand y Ana Almirón, con la participación del dirigente Víctor Giraud, para luego visitar la Escuela de Oficios del Frente Renovador junto a la candidata a diputada provincial Sara Aparicio.