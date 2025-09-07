Benjamín Taverso hizo podio en Buenos Aires

Una gran remontada le permitió a Benjamín Traverso lograr el tercer puesto en la segunda final del fin de semana que tuvo la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El joven piloto esquinense que forma parte del Castro Racing largó este domingo en el puesto 11 desde la sexta fila y terminó dentro de los tres mejores para ocupar el último lugar del podio, repitiendo su mejor actuación en la categoría.

"Es gratificante lograr el podio después de toda la mala suerte que tuvimos el sábado, de todo lo que se rompió el sábado pero el equipo hizo un gran trabajo y para ellos es este tercer lugar", manifestó Traverso que no pudo correr la final del sábado.

Agustín Fulini cerró su paso por Buenos Aires con una contundente victoria, que lo posiciona como uno de los principales candidatos al título. Sebastián Caram fue segundo.

La definición llegó en la largada: desde el segundo cajón, Fulini tomó la delantera en la curva 1 y, pese a los intentos de ataque de Caram, logró sostener el liderazgo hasta la bandera a cuadros. Traverso, con gran ritmo, escaló hasta el tercer puesto.

Traverso avanzó varios puestos en la vuelta inicial y después del auto de seguridad, ingresó en la vuelta 3, logró el récord de vuelta para llegar al tercer puesto.

"Nosotros vinimos a Buenos Aires a buscar el triunfo que es el casillero que nos falta para meternos de lleno en la lucha por el campeonato, pero con el fin de semana negro que veníamos teniendo, el tercer puesto arregla muchas cosas", agregó Traverso que será parte de la Copa de Oro en la últimas cuatro fechas de la temporada.

El clasificador final dejó a Gianfranco Barbara 4º, Christian Galeano 5º y a Thiago Falivene 6º, quien pese a un toque consiguió los puntos necesarios para quedarse con la Etapa Regular.

Más atrás, Nicolás Karalis y Mairu Herrera —que fue 8ª— lograron destacarse. La piloto coronó el fin de semana con el triunfo en la Copa CB Shoes, por delante de Mateo Pedrón. El top ten lo cerró Mateo Abat.

El goyano Iván Vilas largó en la novena fila pero tuvo que abandonar rápidamente la final del domingo. En la carrera del sábado terminó vigésimo tercero. La producción del fin de semana le impidió llegar a la Copa de Oro.

La continuidad del torneo será en el regreso al Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre.