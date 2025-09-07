¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Automovilismo

"Fue aburrida y no tuvimos ritmo", dijo Colapinto luego de terminar la carrera en Monza

El GP de Monza, Italia, no fue la mejor carrera del poiloto argentino, pues terminó en el puesto 17 y además sufrio de calambres mientra manejaba, loque lo llevó a boxes para parar un poco.

Por El Litoral

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 11:52

Franco Colapinto terminó un poco molesto después de quedar en el puesto número 17 del Gran Premio de Monza, en una carrera que no tuvo grandes emociones y que mostró a Alpine muy lejos de sus rivales.

“Fue muy larga, no teníamos ritmo, estaba muy solo en la carrera que fue bastante aburrida y no pudimos hacer nada. Tengo un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”, fueron las palabras del piloto argentino apenas terminada su participación.

Colapinto sigue sin sumar puntos esta temporada en la máxima categoría del automovilismo, aunque poco a poco se va viendo que está más afianzado y con mejores resultados. Sin embargo, el auto no es lo suficientemente consistente y demuestra que es el peor de la grilla.

El problema físico que sufrió Franco Colapinto durante el Gran Premio de Monza

Franco Colapinto sufrió un problema físico que lo perjudicó en el Gran Premio de Monza, que pese a sus buenos tiempos, lo mantuvo en los últimos lugares de la carrera. El piloto argentino sintió calambres durante la competencia y tuvo que entrar a boxes.

“No puedo, me está dando un calambre”, fue la frase del piloto de Alpine durante la carrera, lo que muestra el gran desafío físico al que están expuestos los corredores.

El argentino terminó en el puesto número 17 en un circuito en el que se sabía que iba ser difícil conseguir puntos. De hecho, la carerra no tuvo emociones y se desarrollo casi sin problemas.

El gran ganador fue Max Verstappen, que había salido desde la pole, y pudo cculminar un fin de semana espectacular, en un circuito que le sienta muy bien. Lando Norris, terminó segundo, mientras que Oscar Piastri acabó en el tercer lugar.

TN
 

