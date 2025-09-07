Mandiyú goleó, pasó a la final del Oficial y Cambá Cuá clasificó al Regional

Mandiyú hizo gala de su contundencia, goleó a Independiente 8 a 0 y se clasificó para disputar la final del torneo Oficial 2025 de la Liga Correntina de Fútbol (LCF). Alberto Bazán Vázquez (2), Juan José Solís, Mariano Giménez, Hernán Valenzuela, Guillermo Barreto, Luciano González y Juan Fernández Soler fueron los autores de los goles.

La segunda semifinal del certamen de primera división A que se disputó este domingo en la cancha de Boca Unidos no tuvo equivalencias. Mandiyú dominó las acciones dese el inicio, abrió la cuenta a los 18 minutos y desde allí se encaminó a la goleada para avanzar a la final donde lo espera Cambá Cuá.

El pase de Mandiyú a la final, automáticamente Cambá Cuá se ganó un lugar en el próximo Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto rojo disputará el campeonato nacional como campeón o como sub campeón y queda por resolver que pasará con la segunda plaza que tiene la Liga dado que Mandiyú ganó el Provincial y por eso tiene asegurado su lugar en el Regional.

El encuentro entre Mandiyú e Independiente tuvo un dominador absoluto. El Albo se hizo dueño de la pelota, ganó la lucha en la mitad de la cancha y llevó peligro hacia el arco defendido por Alexis Pereyra. El primer gol llegó a los 18 minutos. Juan José Solís recibió la pelota, solo, dentro del área por el sector derecho y con un remate cruzado mandó la pelota al fondo del arco.

El equipo conducido por Fabián Ponce no le dio tiempo para reaccionar al rival. A los 22 minutos. Solís mandó un centro desde la derecha, Guillermo Barreto le bajó de cabeza la pelota a Mariano Giménez, que también de cabeza, anotó el segundo gol. Tres minutos más tarde, Alberto Bazán Vázquez cerró con tranquilidad un contra que condujo Solís.

A los 30 minutos, un nuevo desborde de Solís por derecha le permitió sacar el centro y Bazán Vázquez conectó la pelota al arco para establecer el 4 a 0. La cuenta del primer tiempo llegó con un perfecto contragolpe que lo cerró Hernán Valenzuela. El jugador del albo eludió al arquero con una gambeta larga, y abierto hacia el sector izquierdo, sacó un zurdazo alto que dejó sin chanes a dos defensores que intentaron desviar al pelota.

En el primer minuto del complemento, apareció el goleador Guillermo Barreto que con una palomita, de cabeza, puso el 6 a 0. Luciano González a los 24 y Juan Fernández Soler a los 30 sellaron la goleada y el pasaje a la final.

La final del Oficial tendrá como protagonistas a Mandiyú y Cambá Cuá, el sábado eliminó a Curupay. La sede será la cancha de Boca Unidos y solamente queda por resolver el día y la hora para la definición del certamen.