Krujoski se quedó con el tercer puesto en el autódromo Oscar y Juan Gálvez

Con un tercer puesto, cerró Humberto Krujoski su participación en la octava fecha del Turismo Carretera 2000 en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez- En la final que se disputó este domingo, el correntino mostró regularidad con su Renault Fluence para subir al tercer lugar del podio.

Luis José Di Palma (h), quien en el sábado ganó la primera final del fin de semana, soportó los embates de sus rivales y consiguió el triunfo en la segunda carrera del fin de semana que tuvo el Turismo Carretera 2000 en Buenos Aires.

El arrecifeño, con el Citroën C4 Lounge del Aimar Motorsport, largó desde la primera colocación y tras una intensa disputa con Facundo Ardusso -que sufrió problemas mecánicos cuando se encontraba líder- pudo hacerse con el primer puesto de la competencia.

De esta manera, Di Palma se convierte en el segundo piloto en obtener la victoria en ambas carreras disputadas el fin de semana, igualando al correntino Krujoski, quien había hecho lo propio en el autódromo de La Plata, de acuerdo al informe que brindó Campeones.

Agustín Canapino, de gran avance largando desde la novena colocación, finalizó 2° y logró estirar aún más la ventaja en el campeonato donde Krujoski se mantiene en el cuarto lugar.

Krujoski largó en el cuarto lugar y le puso presión a los autos de adelante. En un relanzamiento, Valentín Yankelevich se pasó en un curva y el correntino pudo avanzar un puesto.

El piloto del Ambrogio Racing fue por Di Palma y Facundo Ardusso y resistió el embates de su compañero de equipo Canapino. En el giro 13, se le fue de costado el auto a Krujoski y Canapino lo aprovechó para superarlo.

Cuando venía liderando con comodidad, después de superar a Di Palma, en una gran maniobra, Ardusso sufrió la rotura del motor de su vehículo y abandonó. Así, Krujoski subió el puesto tres y en ese lugar cruzó la bandera a cuadros.

"Fue una gran carrera y buen tercer puesto", sostuvo Krujoski. "Nos faltó un poquito más de trompa. Creo que aseguramos mucho la parte trasera, pero el equipo hizo un excelente trabajo y estuvimos en la pelea", agregó.

La próxima presentación del Turismo Carretera 2000 será en Paraná del 26 al 28 de septiembre.