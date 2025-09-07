Un yacaré apareció en cercanías de un hospital de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado capturó a un yacaré que apareció en cercanias de un hospital de la localidad de Berón de Astrada.

Alrededor de las 19 del sábado, efectivos fueron alertados por un llamado telefónico por parte de un médico de la guardia del hospital "J.R Vidal" de mencionada localidad, donde se notificó la presencia de un yacaré en inmediaciones del nosocimio ubicado en calle 25 de Mayo y Pedro Bernardo Sánchez.

El personal policial se presentó en el lugar, donde ,con las medidas de seguridad correspondientes, se logró acorralar e inmovilizar al animal. Con la colaboración del personal de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes cuentan equipamiento adecuado para este tipo de procedimientos, concretaron la captura y posterior traslado seguro del ejemplar.

El yacaré fue liberado en su hábitat, siguiendo los protocolos para garantizar su bienestar y evitando cualquier tipo de lesión en el procedimiento.

Por este acto se destaca el accionar coordinado entre el personal Policial y Bomberos Voluntarios, que permitió resolver la situación sin consecuencias para la comunidad ni para el animal.

