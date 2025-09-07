Un incendio en una localidad de Corrientes fue controlado tras dos horas de trabajo

La Policía de Corrientes informó que sábado contuvo un incendio que se produjo en la localidad de Itá Ibaté.

Efectivos pertenecientes al Brif de Ituzaingó tomaron conocimiento de un incendio en pastizales en la localidad de Itá Ibaté, por lo que acudieron de forma inmediata.

Con la utilización de un vehículo de ataque rápido y un autobomba forestal, llegaron al incendio de pastizales en una zona rural, con proximidad a viviendas de la comunidad. Por tal motivo, el personal interviniente desplegó mangas, mochilas hidrantes y herramientas manuales, logrando controlar el foco ígneo luego de un trabajo de dos horas, resultando afectada únicamente la maleza.

Se destaca la intervención operativa, la cual estuvo exclusivamente a cargo del Brif de Ituzaingó con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Itá Ibaté, en las tareas de sofocación de este incendio.